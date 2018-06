Sampdoria, sogno Balotelli?

Genova. Sui forum blucerchiati è rimbalzata voce di un possibile accostamento di Mario Balotelli (addirittura su suggerimento di Mancini) alla Sampdoria e… pronti via sono partite le polemiche (tipiche dell’era Cassano) sull’utilità di un giocatore di tale personalità all’interno della rosa…

La stragrande maggioranza la pensa, per fortuna, come chi scrive: discutere le capacità tecniche di un tale giocatore, da parte di chi tifa Samp, sembra veramente fuori luogo… e quanto al resto, è indiscutibile il fatto che, “l’uomo”, abbia già ampiamente dimostrato una grande maturazione… Dunque, magari una tale voce trovasse conferma nei prossimi giorni!

Nel frattempo, l’elenco dei giocatori del Doria, in “orbita Parma”, dà quasi l’idea di un asse di mercato fra le due società: Viviano, Sala, Silvestre e perfino Quagliarella, rientrano nella lista…

Quella del portiere, sembra in effetti la più probabile, con il polacco Łukasz Skorupski indicato come il favorito alla sostituzione (nonostante i costi) e con Marco Sportiello (ultimo campionato alla Fiorentina, in prestito dall’Atalanta) come alternativa.

Una nuova fonte invece cita la Samp, come interessata ad Emil Audero Mulyadi, portiere di origini indonesiane, che difende la porta del Venezia, dove gioca in prestito dalla Juventus.

Gli altri nomi caldi, odierni, sono quelli di Mohamed Fares (per la fascia difensiva sinistra), in concorrenza con Genoa, Bologna, Parma e Spal e del croato Lovro Majer, addirittura dato già in Italia, con gli agenti a discutere il contratto, mentre trovano conferma anche le voci che riguardano Valon Berisha (si parla di accordo con il Salisburgo, ma non ancora col giocatore, che – a quanto pare – si è preso una pausa di riflessione).

La probabile conclusione dell’affare Majer con la Lokomotiva Zagabria, potrebbe – tra l’altro – essere ampliata ad un doppio business, col trasferimento a Genova anche del terzino destro croato, Fran Karačić, un classe ’96, soffiato – in tal caso – all’Empoli. Tale trattativa alimenterebbe la voce, tornata prepotentemente a galla, di un interessamento dell’Inter per Bartosz Bereszyński.

Infine, sempre a proposito di uscite, oltre al Chievo, anche il Cagliari avrebbe un ritorno di fiamma per Vasco Regini, a lungo trattato la scorsa estate.