Sampdoria, si aspettano i colpi di Walter Sabatini…

Genova. Eccoli, due profili “alla Sabatini”: Tomas Cuello, un attaccante esterno, classe 2000, dell’Atletico Tucuman e Gonzalo Maroni, trequartista del ’99 del Boca Junior.

Non sono due sconosciuti e ci vorranno un bel po’ di pesos argentini, per farli varcare l’Oceano Atlantico, ma chi non rischia, non rosica…

Intanto la stampa belga rilancia l’ipotesi di Răzvan Marin, richiesto da Atalanta, Fiorentina, Milan e soprattutto Sampdoria, ribadendo l’intenzione di Michel Preud’homme di non lasciarlo andare via dallo Standard Liegi.

Invece, è forse da considerarsi ormai fuori target, Jakub Jankto, che, dopo i due anni ad alto livello nell’Udinese, ha attaccato alla maglietta un cartellino dal prezzo parecchio alto… Andava preso a 18 anni, quando, nel 2014, giocava nello Slavia Praga, ma sono arrivati prima i friulani.

Discorso quasi simile per il gioiellino dell’Empoli, Ismaël Bennacer, indubbiamente un talento in erba, ma giocatori, di questo tipo, vanno pescati nei vivai dove sono cresciuti, se si vuole “fare l’affare”…

Ad Empoli, ad esempio, è cresciuto Hamed Junior Traorè, ma – oltre al Doria – piace a tante big… Chissà se Riccardo Pecini (più in Toscana, che in Liguria) avrà un occhio di riguardo col Doria…

Nel frattempo, dopo Božo Mikulić (passato ufficialmente all’Hajduk), un altro ex ragazzo della Primavera, Bambo Diaby, dopo il prestito in Spagna, al Peralada, è stato ceduto in Belgio, allo Sporting Lokeren, con tanto di comunicato sul sito della Sampdoria.

Continuando a parlare di cessioni, per il passaggio di Lucas Torreira, all’Arsenal, si attende solo l’annuncio ufficiale, mentre Emiliano Viviano è già atterrato a Lisbona ed Jacopo Sala sembra ora più vicino al Bologna, che non al Parma.

Per Matías Silvestre c’è la fila di pretendenti, a sperare di poterlo tesserare, tanto che – dopo lo stesso Parma e la Spal – adesso è spuntata fuori anche l’Atalanta di Gasperini, un tecnico, che di buoni difensori se ne intende parecchio.

Chiudiamo con un aggiornamento sui giovani destinati a dare corpo alla partnership tra il Doria e la Vis Pesaro, informando che ai giocatori già segnalati nei giorni scorsi ai lettori di Genova 24 ed Ivg Savona (Krapipas, Cuomo, Di Nardo, Criscuolo), si dovrebbero aggiungere David Ivan, Michele Rocca, Ibourahima Balde e Denis Baumgärtner, il quale ultimo, tuttavia, gradirebbe avere una chance in Serie B.