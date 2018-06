Sampdoria, resta Pecini e parte Pradè?

Genova. Sembra che Daniele Pradè stia ponderando l’idea di accasarsi a Udine... beh, “se lasciarlo cadere dalla torre blucerchiata”, comportasse il salvataggio di Riccardo Pecini…

Scelta difficile, ma dopo aver perso anni fa Fabio Paratici, adesso non si può fare altrettanto con l’attuale responsabile dello scouting.

Una volta che ci siamo sbilanciati, passiamo al mercato dei giocatori…

Tanti nomi per il centrocampo (in vista degli addii di Praet e Torreira), che spaziano dal croato Marko Rog (Napoli) e Lovro Majer (Lokomotiva Zagreb), al lecchese Federico Viviani (Spal nell’ultimo torneo, ma di proprietà dell’ Hellas Verona) ed al cileno Erick Pulgar (Bologna).

Un mix tra registi, mediani “alla Oriali” e trequartisti, visto che nel novero è entrato il franco turco Emre Akbaba un ’92, che gioca nell’ Alanyaspor, col vizio del goal ( e dell’assist), al quale il numero 10 sulle spalle, sta molto bene, almeno tanto quanto al figliol prodigo Roberto Soriano…

Anche per la difesa continua la ridda di nomi, tanto da lasciare sottointendere una mezza rivoluzione.

Mentre il colosso maliano, Omar Colley, viene dato in dirittura d’arrivo, spunta un nuovo profilo, quello di un mancino brasiliano, Matheus Mascarenhas dos Santos, un classe ’98, già strutturato fisicamente (1.80 cm), che il Fluminense ha dato in prestito all’ Atletico Goianiense (serie cadetta) ed è seguito da Fiorentina e Milan, un nome che va ad aggiungersi a quello di Pavel Dawidowicz, dato in prestito dal Benfica al Palermo nello scorso campionato. Sul giocatore ci sarebbero anche Atalanta e Genoa, ma la presenza di tanti polacchi in casa Sampdoria, potrebbe probabilmente spostare l’ago della bilancia verso Bogliasco.

Anche di Luka Bogdan, difensore centrale croato (classe ’96), in forza al Catania, abbiamo già parlato ai lettori di Ge24 e Ivg e la conferma, dell’interesse per il giocatore, arriva dalla presenza sul Garda, ad assistere alla sfida dei siciliani col FeralpiSalò, degli osservatori blucerchiati, affiancati, tuttavia, da quelli di Empoli e Parma.

A completare le solite voci in uscita, ecco la novità del neo promosso Parma, che guarda con interesse in casa Samp, puntando Caprari, Murru e Silvestre.