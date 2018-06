Sampdoria, proviamo ad indovinare i colpi di Sabatini?

Genova. Questa volta i media, che si occupano di calciomercato, dovendo parlare della Sampdoria, brancolano un po’ nel buio, dovendo cercare nomi di giocatori ai più sconosciuti…

Il primo ad essere citato, in orbita Samp, da radiomercato, è stato Alen Halilović, un centrocampista croato dell’Amburgo, in prestito al Las Palmas, che tuttavia si è scoperto essere ormai in corso di definizione per il passaggio al Milan (già fatte le visite mediche), per cui i “tam tam” hanno rilanciato la voce di Tomás Esteban Cuello, un trequartista/esterno alto argentino dell’Atletico Tucumán, classe 2000, inserito dallo stesso Messi nella lista dei suoi possibili eredi.

Anche per il ruolo del futuro portiere del Doria, i media sono adesso orientati su uno straniero (visto il successo ottenuto da Sabatini con Alisson) ed hanno scovato un paio di nomi dal cilindro sudamericano… un brasiliano, Jandrei Chitolina Carniel (con la barba ed il codino alla Moscardelli e con una storia, quasi da “Cenerentola”, per essere passato, in un anno, dal difendere la porta di una squadra della Serie B del Campionato Catarinense, alla “Copa Libertadores” con il Chapecoense) ed un argentino, Agustín Daniel Rossi, più giovane di due anni (quest’ultimo è del ’95), ma che ha il pregio di difendere la porta degli “xeneizes” del Boca Junior.

Si è guadagnato un accostamento alla Sampdoria, anche un altro argentino, Guido Hernán Pizarro Demestri, un centrocampista più maturo (del ’90), soprannominato “il Conte” per la sua eleganza, che gioca già in Spagna (Siviglia), dopo essere cresciuto in patria nel Lanus ed essere poi emigrato in Messico, nel Tigre.