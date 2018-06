Sampdoria, “manicomio blucerchiato”

Genova. Lo spunto, per il titolo, l’abbiamo preso dal forum “Manicomio blucerchiato”, che spesso visitiamo, con piacere, per meglio conoscere il pensiero di una parte importante della tifoseria, ricca di passione ed idee.

La fase attuale del mercato, con tante voci che circolano in internet, sembra fatta apposta per fare fantasticare, al limite”della “pazzia”, chi – come noi – tifa Sampdoria, con una sfilza di nomi che alimentano i sogni degli appassionati…

Poi è pur vero, che – sparando a pallettoni nel mucchio – un bersaglio si finisce per prenderlo… è il caso di Omar Colley, per il quale viene confermata la notizia delle visite mediche, programmate per domani.

Il difensore, nazionale del Gambia, potrà quindi essere a disposizione di Giampaolo fin da inizio ritiro, con tutto il tempo necessario per addentrarsi profondamente negli schemi del mister.

Sulla scia di Colley, i primi indiziati, a sostituire i quasi certamente partenti Praet e Torreira, sono il kosovaro Valon Berisha ed il croato Lovro Majer, anche se continuano ad essere chiacchierati Stefano Sensi e Sandro Tonali, nonostante che il prezzo, “attaccato” dal Brescia, sulla maglia di quest’ultimo, sembri davvero eccessivo, tanto che ultimamente, restando in casa delle “rondinelle”, è saltato fuori un altro nome, quello di Dimitri Bisoli, mentre da Pescara è riemersa la voce di Gastón Brugman, il regista che ha fornito a Torreira le prime lezioni di calcio italiano.

All’infinita lista di goalkeeper citati, come ipotetici futuri portieri della Samp, si sono aggiunti nel frattempo l’udinese Alex Meret ed il greco Orestīs Karnezīs, ma lasciateci dire che – a nostro parere – l’optimum dei desiderata resta Łukasz Skorupski.

Ed ora passiamo al capitolo cessioni, con il “gemellato” Parma, che – al poker di giocatori doriani cui era interessato, Quagliarella, Sala, Silvestre e Viviano – ha aggiunto ora il nome di Vasco Regini, alla lista della spesa in casa blucerchiata.

Da oltre Atlantico, intanto, arrivano due diverse voci sul futuro di Richy Álvarez... c’è chi lo vuole far tornare in Argentina (al Vélez) e chi, invece, vede il trequartista – ex interista – optare per il team messicano Atlas…

E per finire, segnaliamo che il buon campionato, a Pistoia, di Giacomo Vrioni, ha attirato l’attenzione dell’Avellino sull’ex attaccante della Primavera, che si è davvero meritato – a nostro parere – di misurarsi in Serie B… in attesa della A, possibilmente a Marassi…