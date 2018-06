Sampdoria, l’unico pensiero sublime è l’Europa

Genova. Se c’è uno con le idee chiare, questi è Walter Sabatini. Parole interessanti e per niente banali e tutt’altro che di circostanza.

Un esempio? L’aver detto, senza girarci attorno, che Paredes non può essere un obiettivo della Sampdoria, in quanto – seppur pregiato e prezioso – non funzionale al progetto blucerchiato.

Un altro? “State tranquilli, che sappiamo già chi sostituirà Viviano e quello che dobbiamo fare. Auspicabilmente faremo scelte importanti”.

Un’altra asserzione ad effetto? “Sette anni fa ho contratto un debito con la Sampdoria, per un accordo con la famiglia Garrone, cui sono dovuto venire meno… adesso sano questo debito”.

Ed infine, la dichiarazione più importante: “Ho firmato per un solo anno, perché è una mia abitudine… Se le cose andranno come penso, non ci saranno problemi: darò alla società un contratto in bianco, già firmato e poi, se vorranno, lo depositeranno”.

La frase a maggior effetto? “Noi dobbiamo avere pensieri sublimi e l’unico pensiero sublime è l’Europa. La Sampdoria di Del Neri, Marotta, Paratici mi ha tolto la Champions League, quando ha avuto la pessima idea di compiere l’impresa di andare a vincere a Roma… ed ora me la deve restituire”.

Cosa potevano sperare di sentire di meglio le orecchie dei tifosi sampdoriani?