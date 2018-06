Sampdoria, habemus Colley

Genova. Dopo aver offerto ai tifosi blucerchiati un flûte di “champagne” di provenienza belga (Omar Colley), radiomercato ipotizza che la dirigenza della Sampdoria, stia optando per un cambio di “spumante” Ferrari, da servire a Marassi, in caso di ulteriore “sete” (leggi necessità)…

L’idea sarebbe quella di mettere a centro “tavola” (leggi difesa), una “bottiglia” della ‘linea classica’ (Alex Ferrari), al posto di una della ‘linea gran cuvèe’ (Gian Marco Ferrari, il cui prezzo di riscatto ne impone il ritorno a Sassuolo).

Battute scherzose a parte, il nuovo giocatore, accostato alla Samp, è nato a Modena, anziché a Parma, è di due anni più giovane ed anche lui è passato da Crotone (ma raccogliendone minor gloria).

Alex Ferrari è di proprietà del Bologna e nello scorso anno ha avuto modo di fare esperienza in prestito a Verona, dove ha collezionato (fra campionato e coppa Italia) 39 presenze… e probabilmente – fra due anni – avrà raggiunto il ‘fascino senza tempo’ delle bollicine millesimate, mettendo la firma su tanti brindisi dei tifosi della Gradinata Sud, a celebrare momenti unici…

Questi sono del resto i sogni che alimentano il calciomercato…

Ed a proposito di nomi non eclatanti, ecco quelli di due Primavera (che l’Inter vorrebbe piazzare a Bogliasco, alla ricerca di plusvalenze, come già fatto in passato con Rocca e Bonazzoli)…

Si tratta di Federico Valietti, terzino destro del ’99, che altre fonti danno anche in direzione Parma o Sassuolo (in quest’ultimo caso, come parziale contropartita ad un eventuale trasferimento di Politano in nerazzurro) e del difensore centrale (classe 2000) Davide Bettella, cui potrebbe essere aggiunto pure Xian Emmers (del quale abbiamo già parlato in precedenti articoli)

Soffermandoci agli affari con l‘Inter, sempre da Milano, raccontano che a Luciano Spalletti (ahinoi, chissà perché ci richiama sempre il ricordo della retrocessione del 1998/99, con Montella, Ortega, Laigle e l’ultimo Moreno Mannini in rosa) piacerebbe poter disporre di Bartosz Bereszyński e che i suoi uomini mercato starebbero pensando ad uno scambio con Eder, più che disponibile – tra l’altro – ad un ritorno a Genova.