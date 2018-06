Sampdoria, esodo verso Parma?

Genova. Il Parma insiste, per portare in Emilia, Viviano, Silvestre e Sala… mentre Quagliarella bolla come “fake news” le voci di rescissione con la Sampdoria.

Continuando a parlare di operazioni in uscita, è stato ufficializzato dall’Hajduk Spalato l’ingaggio di Bozo Mikulic, mentre da Caserta filtra l’interesse dei campani per Antonio Palumbo, che invero -visto il buon campionato disputato a Trapani – meriterebbe, a nostro avviso, una chance in Serie B.

Serie cadetta, cui sembra indirizzato Federico Bonazzoli, che oltre all’interesse di Pescara e Perugia, ha attirato su di sé anche quello del Padova.

Sembrano, invece, destinati a proseguire in C, Antonio Di Nardo e Roberto Criscuolo, cui potrebbe aggiungersi Domenico Cuomo (ha giocato nella Primavera della Spal), sfruttando la collaborazione, in fase di avvio, con la Vis Pesaro, che – stando a quanto si apprende dai media marchigiani – diventerà griffata Samp, stando ad un accordo di partnership, che porterà sotto il Monte San Bartolo, un numero imprecisato di giocatori blucerchiati (da otto a dieci) allenati da Claudio Bellucci.

In entrata, si parla di un giocatore tedesco (terzino destro, ma anche in grado di giocare da mediano) del Werder Brema, Robert Bauer, seguito anche da Atalanta, Cagliari e Parma, oltre che dal Bruges, che nel frattempo ha ufficialmente soffiato il portiere Karlo Letica alla Samp.

Inoltre , il nome Sampdoria è stato di nuovo tirato in ballo, per un ritorno di fiamma verso il brasiliano Luan, del Gremio, che ha già fatto scrivere, pagine su pagine, nello scorso mercato estivo.