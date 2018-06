Sampdoria: dai Walter (Sabatini), facci sognare…

Genova. Facciamo a chi la spara più grossa? Certe voci danno veramente l’idea di una forzatura per avere qualche “click” in più sul sito…

E così continuiamo a leggere di Balotelli, Paredes e persino del Papu Gomes… Piedi a terra, ragazzi, non penso ci fosse bisogno di ingaggiare Walter Sabatini per tesserare un trentenne al top della carriera… Il nuovo direttore tecnico scoverà, per il Doria, i campioni del domani e certamente verremo a sapere del colpo, attraverso i canali ufficiali della società, a cose fatte.

Tuttavia il bello del calciomercato sono le chiacchiere ed allora è giusto che noi si continui ad aggiornare i lettori di Genova 24 ed Ivg Savona sui “tam tam” della rete…

Un esempio? Sembra che Valon Berisha non abbia ancora del tutto chiuso la porta in faccia alla Samp, tanto da dichiararsi pronto ad affrontare una nuova avventura… ma non ha detto, se a Genova od altrove…

Un’altra pista riaperta, è quella di Ismael Bennacer, un talento dell’Empoli, che ben si sposerebbe col progetto Samp, che – inutile nascondercelo – prevede l’utilizzo del calciomercato, come fonte di future plusvalenze.

Sulle piste del franco algerino c’è però anche il Galatasaray di Istanbul, che potrebbe convincere il centrocampista con le bellezze del Bosforo, oltre che con un sostanzioso ingaggio…

Sull’asse Genova Napoli viene ipotizzato un doppio scambio, basato anche su una reciproca utilità, che porterebbe in blucerchiato Marko Rog e Mario Rui e sotto il Vesuvio, Dennis Praet e Bartosz Bereszynski, mentre nel contempo si insiste anche a presumere un imbarco sul traghetto Palermo Genova della punta rosanero Antonino La Gumina… che però – miglia solcando – dovrebbe decidere se poi indossare il blucerchiato o il rossoblù del Genoa… se non addirittura quello del Bologna.

Idee tante, dunque ed anche parecchio confuse… già perché sullo stessa nave, in partenza dal capoluogo della Trinacria, qualcuno vorrebbe farci salire anche Haitam Aleesami,

messo in alternativa a Rui Costa, per venire a ricoprire la fascia sinistra della Samp.

Intanto bisogna, “obtorto collo”, prendere nota del fatto che Lukasz Skorupski è passato al Bologna, cosicché l’obiettivo numero uno (a difesa della porta del Doria) è sfumato, mentre fa piacere osservare che Filip Djuricic ha trovato ingaggio a Sassuolo, grazie al gradimento del nuovo mister emiliano, Roberto De Zerbi, che evidentemente lo ha apprezzato nell’esperienza a Benevento… e qui è forse il caso di fare una tirata d’orecchie alla dirigenza Samp, per aver lasciato arrivare allo svincolo un giocatore, che – quanto a tecnica – è secondo a pochi.

Chiudiamo con i complimenti a Vincenzo Fiorillo, che ha saputo dire “no” al calcio azero ed alla possibilità di giocare in Champions League, rifiutando l’offerta arrivata dal Qarabag e scegliendo, invece, di restare a Pescara, una città in cui c’è tutto quello di cui ha bisogno.