Sampdoria, c’è il sì di Berisha, mentre Majer vuole il 10 che fu di Mancini

Genova. Dove sta Zazà non si sa… ma di certo, il centravanti (senza accento) non sta (per venire) a Genova.

Sembra infatti, dalle ultime notizie, che a Zaza non passi manco per l’anticamera del cervello, l’idea di tornare a giocare con la Sampdoria.

Di parere opposto è Lovro Majer, più che mai convinto di voler venire ad indossare la maglia blucerchiata, tanto da aver prenotato la “dieci” che fu di Roberto Mancini e pure Valon Berisha (nella foto) sembra aver rotto ogno indugio.

Molto “volatile” un’altra voce, simile a quella di ieri di Leandro Paredes… Da Bergamo avrebbero offerto Andrea Petagna, come contropartita, per arrivare al tesseramento di Duvan Zapata…

Insomma, per quanto l’ex centravanti della Primavera del Milan abbia fatto progressi, rispetto al giovane che arrivò a Bogliasco cinque anni fa, sembra poco appetibile- almeno per i palati blucerchiati – vederselo mettere sull’altro piatto della bilancia, come contrappeso per il colombiano…

Che poi la Samp debba probabilmente porsi alla ricerca di un’altra punta, è probabile, visto che Quagliarella sembra sempre più destinato a diventare il nuovo “Duca” di Parma (si parla di un ingaggio biennale, con opzione per il terzo).

L’ Autostrada della Cisa, in direzione nord, la prenderà presumibilmente anche Viviano. a patto che la Sampdoria trovi un adeguato sostituto… Il preferito è Lukasz Skorupski, ma la Roma non sembra intenzionata a fare sconti e così riemerge il nome di Sportiello.

E a proposito di voci, si torna a parlare di Federico Viviani, in bilico tra Fiorentina e Sampdoria, indicata sulle tracce anche del palermitano Antonino La Gumina, un classe ’96, che ricorda nelle movenze e nel fiuto del goal il laziale Immobile…

Ecco, tornando a parlare di centravanti, se capitan Quagliarella dovesse optare per una nuova avventura a Parma, La Gumina (magari accompagnato dll’altro rosanero Aleksandar Trajkovski, un tipo che vedremmo bene ad esultare sotto la Sud) potrebbe formare un perfetto poker d’attacco per la Samp 2018/19, con Zapata e Kownacki… in un mix di esperienza e gioventù…