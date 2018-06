Sampdoria, caccia al regista…

Genova. Poche ma buone le notizie di mercato blucerchiate, a cominiciare da Gregoire Defrel, la punta francese, originario della Martinica, in bilico per l’appunto tra Sampdoria e Atalanta e passando per Walace Souza Silva, che l’Amburgo ha prelevato nel gennaio 2017 dal Gremio, dove il mediano brasiliano, nato a San Salvador de Bahia nel 1995, ha esordito giovanissimo, arrivando a vestire (per una volta) la casacca della nazionale verde-oro, al punto di indurre a pensare – all’epoca- di essere in presenza di un crack.

Poi in Bundesliga si è perso, ma fisico, piede e capacità di impostazione sono senz’altro di buon livello.

Ma il nome nuovo del player che potrebbe sostituire Lucas Torreira in cabina di regia, è quello del croato Milan Badelj (sponsorizzato dal connazionale Strinic, proprio ai rossoneri meneghini).

Fra i giovani blucerchiati in prestito, quello che ha più mercato è Giacomo Vrioni (non a caso la Samp gli ha recentemente rinnovato il contratto), sulle cui tracce si sono messi i grigi dell’Alessandria…

Bella società, ma il ragazzo ha dimostrato, a Pistoia, di meritare qualcosa di più della Lega Pro, per cui non sarebbe male portarlo in ritiro, o – quanto meno – trovargli una sistemazione provvisoria in Serie B.

Mentre un’altra possibilità sembra essere rappresentata da Stefano Sensi, anche lui – al tempo del Cesena – autentica promessa del calcio italiano, poi non del tutto confermatasi nel Sassuolo.