Sampdoria, arriva Daouda Peeters, in dirittura anche Jankto e Fofana

Genova. Eccolo, il primo colpo, sotto l’egidia di Walter Sabatini: Daouda Peeters, classe ’99, mediano difensivo del Bruges e delle nazionali giovanili belghe, messosi in luce anche al Torneo di Viareggio.

Si continua a parlare molto anche del centravanti Antonino La Gumina, che il Palermo sembra disposto a lasciar partire, in cambio dell’arenzanese Gabriele Rolando, più contropartita monetaria e che alla Samp potrebbe servire qualora Duvan Zapata accettasse le proposte di Newcastle o Southhampton, oppure dei cinesi dello Jiangsu… una pista, quest’ultima, che radiomercato dà come calda, aggiungendo che le operazioni con il gruppo Suning potrebbero avere il completamento del trasferimento a Genova di due ragazzi dell’Inter , individuati dai media in Andrea Pinamonti e Zinho Vanheusden, due di quei tanti talenti di quella “cantera” nerazzurra, da cui in passato non è che il Doria abbia pescato molto bene (Bonazzoli e Rocca). Dunque, vediamo cosa ne pensa Walter Sabatini…

Ed arrivano conferme anche sulla voce del possibile ingaggio del portiere Jandrei, dalla Chapecoense e del duo udinese Jankto/Fofana, soprattutto del giocatore della Repubblica Ceca… nella speranza che faccia bene a Genova come il suo connazionale Patrick Schick, ma anche per l’ivoriano (ex Bastia) l’accordo sembra molto vicino…