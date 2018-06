Salvo, almeno per tutto il 2018, il circolo per bambini “I Caruggi”: proroga sullo sgombero

Genova. All’ultimo minuto, o quasi, il circolo Caruggi ha vinto la sua battaglia. Non la guerra, no. Perché il rischio di dover dire addio alla storica sede in vico A Destra di San Pancrazio è rinviata a fine 2018, ma per adesso l’obbiettivo di evitare lo sgombero del 28 giugno, dopodomani, è stato centrato.

Questo anche grazie alle circa 800 firme raccolte dal patron del centro di aggregazione per ragazzi, Marco Barnieri, in queste settimane. Stamani la consegna a palazzo Tursi, l’incontro con i capigruppo e poi la concessione da parte degli uffici comunali.

I Caruggi hanno ottenuto una proroga al 31 dicembre. “Se poi in quella data siamo pari con gli affitti – spiega Barnieri, ringraziando chi ha sostenuto la sua campagna – il contratto prosegue per i prossimi anni!“.

Quindi anche dopo giovedì gli oltre 130 bambini e ragazzi che frequentano abitualmente il centro (900 gli iscritti) potranno continuare a farlo nei locali dell’ex Cinema Fossatello. I problemi per il circolo I Caruggi erano iniziati qualche anno fa quando, la riorganizzazione della rete del sociale con la giunta Doria, di fatto aveva tenuto l’associazione fuori dai finanziamenti pubblici. Da lì erano iniziati ad accumularsi i debiti nei confronti della proprietà dell’ex cinema.