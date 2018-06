Salvininotwelcome, presidio in Prefettura contro il ministro dell’Interno

Genova. Il partito di Rifondazione comunista ha annunciato con un evento facebook un presidio contro l’arrivo domani mattina del Ministro dell’interno Matteo Salvini.

Salvini, dopo la visita in ospedale al poliziotto accoltellato domenica, sarà intorno alle 11 in prefettura per incontrare l’agente che ha sparato al 20enne Jefferson Tomalà.

“Facciamo sentire il nostro deciso, forte e pacifico dissenso verso le sue politiche xenofobe – si legge nell’evento facebook – contro la flat tax fatta su misura per i ricchi,

contro la gestione repressiva delle forze dell’ordine”.