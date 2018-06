Ruba bancomat nell’auto e lo usa per bere nel bar di fronte, arrestato

Genova. Prima ha rotto il vetro di un’auto, una Fiat 500 posteggiata in Corso Italia, rubando una borsetta e, subito dopo, ha attraversato la strada e ha iniziato a utilizzare il bancomat sottratto per pagare le consumazioni in un bar della zona.

L’autore del furto, però, non aveva fatto i conti con il sistema di segnalazione della banca che, avverte con un messaggino per ogni pagamento effettuato. Un sistema che, nonostante fosse notte fonda, si è attivato in automatico permettendo di scoprire i pagamenti non autorizzati.

Grazie alle indicazioni arrivate dalla banca, quindi, la donna ha potuto guidare gli agenti delle volanti nel locale dove si stava consumando il reato. L’uomo, un ventunenne sudamericano, che stava utilizzando il bancomat, è stato arrestato.