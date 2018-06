Rowing Club Genovese in doppia cifra ai campionati regionali di Pra’

Genova. Grande battaglia a Genova Pra’ per i campionati regionali, a cura dello Speranza Pra’ e Fic Liguria, con 53 gare che vedono protagonisti 265 atleti (350 atleti/gara) per un totale di 197 equipaggi in forza a 12 sodalizi.

Spettacolo in acqua, con possibilità per i tecnici di avere preziosi riscontri in vista dei Tricolori di Varese. Applausi, sul piazzale del centro remiero, per i protagonisti degli Europei di Gravelines: i neocampioni continentali Alessandro Bonamoneta (Sportiva Murcarolo) e Alessandro Calder (Rowing Club Genovese), la vicecampionessa Maria Ludovica Costa (Rowing Club Genovese) e la compagna Giada Danovaro (Rowing Club Genovese) raccontano la loro felice esperienza francese alla presenza di Antonio Micillo (presidente Coni Liguria) e Paolo Gozzi (consigliere Pra’ Viva).

Rowing Club Genovese d’oro nel doppio Ragazze (Danovaro, Gaione), nel 2 senza maschile (Casaccia Gibelli, Costa), nel singolo Junior (Maria Ludovica Costa), nel singolo Ragazzi (Francesco Polleri), nel 4 di coppia Junior femminile (Danovaro, Gaione, Rebuffo, Cavolata), nell’otto Senior (Costa, Farinini, Squadrone, Brusato, Nizzi, Bava, Keyes, Rebuffo, tim. Calder), nel doppio maschile (Casaccia Gibelli, Marchetti), nel doppio Junior femminile (Rebuffo, Costa), nel 4 senza Senior (Keyes, Brusato, Squadrone, Nizzi) e nel 4 di coppia Senior (Bava, Farinini, Marchetti, Rebuffo).

L’Elpis Genova vince il titolo regionale nel singolo maschile (Federico Garibaldi, vincitore del Trofeo Federico Ramella) e femminile (Silvia Tripi), nel 2 senza femminile (Gigliobianco, Tripi) nel doppio Ragazzi (Maspero, Cerruti), nel 4 di coppia Junior (Menessini, De Franchi, Prato, Cerruti).

Lo Speranza Pra’ sorride due volte grazie a Rocchi e Bozzano nel doppio e 2 senza Junior e poi fa tris nel 4 di coppia Ragazzi (Rocchi, Cullari, Brena, Scabello).

La Sportiva Murcarolo si aggiudica il successo nel singolo Junior (Andrea Licatalosi) e nel singolo Pesi Leggeri (Lorenzo Gaione).

Titolo ligure alla Canottieri Santo Stefano al Mare nel singolo Ragazze grazie ad Alice Ramella. Sampierdarenesi vincitrice del titolo regionale nel 2 senza Ragazzi con Sanna e Corsinovi.

Sfide giovanili. Vanno alla Canottieri Sampierdarenesi il doppio Allievi C (Reasso, Martucci), il 2 senza Cadetti (Cappagli, Galtieri), il singolo Allievi B1 (Jacopo Cappagli), il doppio Allievi B2 (Anfosso, Guidi-Colombi), il singolo Allieve B2 (Giada Bucci), il singolista Cadetti Martino Cappagli.



Speranza Pra’ a segno nel singolo 7,20 Allieve B (Lucia Cambiaso), nel 7,20 Allievi C (Matteo Budicin).

Samuele Pecollo porta la Canottieri Voltri sul più gradino del podio del singolo 7,20 Allievi B2. Voltri d’oro anche nel singolo Master con Antonio Filippini. La Velocior Spezia si impone nel singolo 7,20 Allievi C con Giorgia Stella, la Canottieri Santo Stefano al Mare nel singolo 7,20 Allievi C con Matteo Pansieri.

Ad imporsi, con i colori del Rowing Club Genovese, Gabriele Schiavi (singolo 7,20 Allievi C), il doppio Cadetti di Veca e Carbone.

Il misto Argus-Rowing conquista la vittoria nel 4 di coppia Cadetti con Zurzolo, Caprile, Palmieri e Vinci e poi replica nel doppio Cadette con Sotgia e Maccaferri.