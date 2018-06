Roberto Bollentini si siede sulla panchina del Borzoli

Genova. Roberto Bollentini, dopo la lunga parentesi alla guida della Goliardica, ha accettato l’offerta fatta dal presidente Cinzia Bardelli e dal direttore sportivo, Roberto Varlani, diventando il nuovo mister del Borzoli.

“La mia volontà era quella di restare in Promozione, ringrazio la società per la fiducia e l’opportunità concessami – dice Bollentini – arrivo a Borzoli con tanto entusiasmo e voglia di rivalsa, dopo la negativa stagione, appena conclusa”.

L’ Arenzano ha messo a segno due colpi in entrata molto interessanti, a partire dal ritorno, in riva al Lerone, del centrocampista Nicolò Porrata (proveniente dalla Sestrese), per finire all’attaccante (ex Quiliano e Legino) Michele Romeo.

Giacomo Gandolfo ha deciso di interrompere il rapporto sportivo con il Real Fieschi; molte sono le società che stanno pensando ad ingaggiarlo, a cominciare da Alassio e Bragno.