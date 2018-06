Rischio idrogeologico, weekend di incontro con i cittadini di Borgo Incrociati e via Fereggiano per Pd e Lista Crivello

Genova. In passato Genova e i genovesi hanno conosciuto e subito i danni drammatici che alluvioni e dissesto idrogeologico portano con sé. Oggi però la città e i suoi abitanti possono sentirsi più sicuri, grazie ai finanziamenti e ai cantieri avviati dai precedenti governi nazionali e locali di centrosinistra.

“È importante che i cittadini vengano informati sullo stato di avanzamento dei lavori per la sicurezza idrogeologica del territorio – interviene Simone Barbagallo, responsabile Territorio PD Genova – . Con questo obiettivo, di divulgazione e confronto con gli abitanti dei quartieri maggiormente colpiti in passato dalle alluvioni, questa mattina abbiamo avviato il weekend di sensibilizzazione sulla sicurezza idrogeologica in Val Bisagno”.

L’iniziativa, voluta da Partito Democratico e Lista Crivello, ha permesso di incontrare e discutere con molte persone a Borgo Incrociati e in via Fereggiano.

“Opere fondamentali per la sicurezza idrogeologica del nostro territorio vedono avvicinarsi la completa realizzazione – dichiara Alberto Pandolfo – . Stanno infatti volgendo al termine i lavori dello Scolmatore del Fereggiano, finanziati con oltre 45 milioni di Euro dal precedente Governo e dalla precedente amministrazione comunale di centrosinistra”.

“Lo scolmatore permetterà di mettere in sicurezza il territorio – spiega Gianni Crivello – , convogliando a mare le acque di piena derivate dalle opere di presa collocate sui rii Fereggiano, Rovare e Noce”.

“Riteniamo importante sensibilizzare la cittadinanza tutta su di un intervento così importante per la nostra sicurezza – conclude Massimo Ferrante – , a differenza di chi, come il Movimento 5 Stelle, in Municipio ha addirittura votato contro la realizzazione dell’opera”.