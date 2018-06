Rischio esplosione per una fuga di gas, ma in casa la polizia trova il covo dello spacciatore

Genova. Ieri sera poco prima delle 22 polizia e vigili del fuoco sono accorsi in via Ravel, nella zona popolare di Begato, per una segnalazione di esplosione in appartamento dovuta a una fuga di gas, ma al loro arrivo non hanno riscontrato nessun incendio.

Entrati nell’alloggio indicato gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato Cornigliano, piuttosto, hanno notato, oltre a una bombola del gas mal collegata ai fornelli, anche una piccola quantità di sostanza stupefacente sopra ad un tavolino.

I poliziotti hanno proceduto così a una perquisizione domiciliare durante la quale è stato rinvenuto, nascosto dietro al bidet, un sacchetto contenente quasi un etto di marijuana.

L’uomo domiciliato in quella casa, un 34enne, nigeriano, pregiudicato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e associato alle camere di sicurezza in attesa di giudizio.