Ripresentata a tempo record e stavolta “promossa” la delibera comunale contro i negozi etnici

Genova. Ricuciti gli attriti in giunta e dopo 12 ore ad alta tensione per la squadra di governo del sindaco Bucci, la delibera “etnica” sul commercio – così soprannominata dagli stessi sostenitori leghisti del provvedimento – è stata modificata, ripresentata nel corso di una giunta straordinaria e, questa volta, promossa.

“E’ un provvedimento atteso da molto tempo – spiega l’assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli – e che ci permetterà di lavorare in una concreta sinergia con Regione Liguria e Camera di Commercio per preservare il nostro centro storico”. La delibera, continua Bordilli, madrina dell’idea, sarà la prima di questo tipo a essere applicata in una città della Liguria: “L’intesa porrà finalmente dei vincoli legati al rispetto del decoro, in un’area rossa che comprende gran parte del centro storico e coincide con i percorsi valorizzati dall’Unesco, l’apertura di alcune attività commerciali sarà limitata, quella di altre sarà incentivata”.

No, per esempio, a sexy shop, money transfer, oggettistica per smartphone e call center. Sì a negozi di artigianato, abbigliamento, librerie, rivendite di prodotti tipici locali. Tra le modifiche apportate al testo bocciato ieri in giunta, la cancellazione delle limitazioni delle attività che utilizzano prodotti surgelati. Questo avrebbe escluso molti locali o ristoranti. “Nella zona rossa sarà invece vietata l’apertura di locali che utilizzino alimenti precotti”, precisa Bordilli.

Nella riunione di giunta di giovedì pomeriggio la delibera era stata “rimandata”. Alcuni assessori chiedevano maggiore tempo per leggerla e valutarla, altri hanno avanzato dubbi sulla compatibilità tra il contenuto del provvedimento e le normative nazionali ed europee sulla concorrenza. “Questa volta è stata approvata all’unanimità” sottolinea l’assessore al Commercio. Stamani la conferenza stampa annunciata in Regione per presentare l’intesa sulla questione era stata annullata e rinviata a data da destinarsi.

A stretto giro, dopo la giunta “chiarificatrice”, anche il comunicato della Regione. “Un provvedimento fondamentale per la rivitalizzazione del Centro storico più grande e bello d’Europa e che servirà a coniugare lo sviluppo del piccolo commercio locale di qualità e il decoro urbano per residenti e turisti”. Questo il commento dell’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Commercio Andrea Benveduti. Il protocollo d’intesa sarà sottoscritto ufficialmente nei prossimi giorni tra Regione Liguria, Comune e Camera di Commercio di Genova per l’individuazione delle zone di particolare valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico per l’insediamento di attività commerciali. “Con questa intesa – continua l’assessore Benveduti – vogliamo favorire il commercio anche attraverso l’uso dei piani terra e il sostegno dei rapporti di vicinato, per migliorare i flussi di frequentazione del centro storico e la circolazione di turisti, cittadini e studenti. Regione Liguria è pronta a mettere in campo risorse, anche del Fondo strategico, e strumenti capaci di far fronte alla domanda dei cittadini residenti di sicurezza reale e vitalità dei quartiere”. Tra le attività economiche che non potranno insediarsi nel perimetro stabilito dalla soprintendenza anche lavanderie e distributori automatici, compro oro e vendita kebab. Le nuove attività commerciali dovranno anche rispettare precise regole di decoro per vetrine e infissi.