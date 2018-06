Rio Rostan a Multedo, miasmi e rischio sversamento liquido infiammabile: non è la prima volta

Genova. Allarme a Multedo, nel ponente genovese, per un probabile sversamento di sostanza pericolosa nel rio Rostan, un corso d’acqua in buona parte tombato ma da tempo sotto la lente per le critiche condizioni ambientali.

Nel pomeriggio alcuni cittadini hanno segnalato alla polizia locale e ai vigili del fuoco la presenza di un forte odore chimico, come di idrocarburi, che potrebbe ricondursi all’ortoxilene, una sostanza in grado di prendere fuoco, quindi immediato l’intervento.

Oltre alla polizia locale della sezione Ambiente e ai pompieri del nucleo specializzato Nbcr, sul posto, la protezione civile. Si sta cercando di individuare la fonte dello sversamento.

L’area intorno alla Foce del rio è stata delimitata. Nella zona del rio Rostan gravitano numerose aziende petrolchimiche.

Nei giorni scorsi il Comune di Genova, attraverso gli uffici tecnici, dopo aver ricevuto una relazione di Arpal, aveva confermato la presenza di sostanze inquinanti nel sottosuolo del greto del rio.