Rientro al Nord, code in autostrada sulle riviere verso A7 e A26

Genova. Sono iniziate già nel primo pomeriggio, sulle autostrade della Liguria, le code del rientro in direzione di Piemonte e Lombardia.

Rallentamenti vengono segnalati dal sito di Società Autostrade sia sulla A10 tra Arenzano e il bivio A10/126 in direzione Nord sia sulla A12 tra Rapallo e il bivio con la A7 Genova Milano.

In mattinata, sulla A26, si era verificato un incidente tra Masone e Voltri, ma in direzione sud. Due donne sono state soccorse e portate in ospedale al San Carlo ma non in gravi condizioni.