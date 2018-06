Genova. Riaperti i parchi di Nervi, ma l’altra resta un cantiere e laddove un mese fa c’erano gli addobbi floreali oggi ci sono terra, erba in parte secca, ruspe e ‘avanzi’ delle installazioni di Euroflora.

A fotografare – non solo metaforicamente – la situazione è il capogruppo del M5S a Tursi Luca Pirondini che questa mattina ha fatto un sopralluogo nel parco. “Sono andato a vedere – spiega Pirondini – dopo che ci è arrivata la segnalazione di alcuni abitanti. In effetti al momento è un mezzo disastro, spero che lo metteranno a posto a breve”.

D’altronde la stessa Aster confermando la riapertura il 1 giugno, come era stato annunciato dall’assessore Fanghella, ha però spiegato che “Il parco, messo in sicurezza è ancora oggetto di cantiere e di lavori per il ripristino dei prati – Anche i giochi hanno ancora una piccola area in lavorazione a causa delle piogge continue che hanno impedito di terminare il rinnovo della pavimentazione”.

I consiglieri del M5S che avevano approvato il progetto di Euroflora avevano annunciato che avrebbero vigilato sul dopo e così è stato: “Il senso è quello di stare con il fiato sul collo all’amministrazione – ribadisce Pirondini – visto che se per realizzare Eurflora gli operai di Aster hanno fatto centinaia di ore di straordinari, ora per restituire i parchi ai genovesi non vorremmo che ce la si prendesse troppo con calma”.