Genova. Operazione nostalgia a Palazzo Ducale: consolle e computer degli anni novanta (ma anche prima), con tutta l’epopea pionieristica degli albori del gaming.

Tutto ciò oggi, adesso, a Palazzo Ducale, nell’ambito della kermesse “Back to the 90’s” di Univercity 2018: centinaia di titoli racchiusi per sette postazioni con le versioni “redux” delle consolle storiche. Il tutto, ovviamente, gratis.

In serata il grande concerto “Otherworlds: music for the Players”, alle 20,30 al Carlo Felice: l’orchestra del teatro riproporrà i gradi temi musicali dei videogiochi più celebri, il tutto in chiave sinfonica.

Domani la giornata di chiusura con alle 18 la conferenza su “Il Fenomeno Harry Potter”, presso il cortile maggiore di Palazzo Ducale, e alle 20,30 quella su “Il fantasy dagli anni ’90 ad oggi: dialoghi su Games of Thrones”.

A chiudere, prima del falò di San Giovanni, il grande concerto dei Rhapsody of Fire in piazza Matteotti alle 22.