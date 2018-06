Regione Liguria, 52 mila euro per la promozione del territorio

Genova. Approvato dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, il finanziamento, con oltre 52.700 euro, di 11 fiere e iniziative strategiche per la promozione del territorio, del commercio e dell’artigianato locale, in particolare di 5 storici Expo dell’entroterra, inseriti nel Piano annuale delle iniziative promozionali 2018: Valpolcevera, Valle Stura, Val Trebbia, Val Fontanabuona, Valle Arroscia.

“Pur facendo i conti con sostanziosi tagli alle risorse a nostra disposizione e delle Camere di Commercio – commenta l’assessore Benveduti – garantiamo, in compartecipazione con il sistema camerale, un sostegno economico importante a cinque eventi che fanno parte della storia e della tradizione del nostro territorio, un punto di riferimento per le imprese locali che in queste vetrine hanno la possibilità di farsi conoscere anche da turisti e da visitatori di altre regioni”.

Oltre ai 52.728 euro già impegnati, potranno essere impiegati ulteriori 27.800 euro per ulteriori iniziative a sostegno del sistema economico ligure.