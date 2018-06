Recco si conferma città dello sport

Domenica si è svolta la XV edizione della Giornata Nazionale dello Sport, evento voluto ed organizzato dal Coni in diversi centri zona della Liguria, fra i quali Recco del quale il presidente del Comitato ligure, Antonio Micillo ha detto: “Vuole essere un tangibile riconoscimento per l’intero movimento sportivo della città, che si distingue per numero di atleti tesserati e per l’impegno profuso nel condurre i singoli settori giovanili”.

La manifestazione è iniziata al mattino sul Lungomare Bettolo dove molti tecnici hanno permesso a passanti e curiosi di avvicinarsi alle singole discipline e di cimentarsi in una prova degli stessi, mentre nel pomeriggio si è svolta la fase finale del torneo Motta sul campo San Rocco.

Fondamentale la presenza delle società sportive come la Polisportiva di Recco del Presidente Maurizio Di Pietro (Amici Scacchi, Club Amici Vela e Motori, Ginnastica Recco, Golfo Paradiso-Pro Recco-Camogli-Avegno Calcio, Pro Recco Basket, Pro Recco Judo, Pro Recco Rugby, Pro Recco Volley), della Bici Camogli, della Genova Hockey e della Pro Loco Recco con i suoi volontari.

Presenti anche Stefano Tempesti, portiere del Settebello e della Pro Recco pallanuoto ed Eraldo Pizzo, leggenda della vasca recchelina negli anni Sessanta.