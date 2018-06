Rapallo, semaforo pericolante, intervento spettacolare dei vigili del fuoco

Rapallo. Nel pomeriggio alle 16 circa, i vigili del fuoco di Rapallo, sono intervenuti a Santa Margherita Ligure per un palo pericolante.

Una vettura che percorreva via San Lorenzo sia Costa, per cause in via di accertamento, ha urtato una ringhiera e un palo semaforico, rendendoli pericolanti e instabili.

La ringhiera è stata tagliata con il moto disco ed il palo, prima di essere rimosso, è stato imbragato e sostenuto dalla autogru giunta dalla sede centrale. Successivamente tagliato e adagiato in zona sicura.

Non ci sono stati feriti.