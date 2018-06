La Rapallo Pallanuoto sta lavorando duro per il prossimo anno, quando la squadra femminile potrà giocarsi le proprie chance in Europa. Dopo l’arrivo di Agnese D’Amico, sono altri due i volti nuovi che si vanno ad aggiungere a una rosa già molto interessante.

Agnese Cocchiere e Giulia Viacava, cresciute nel Bogliasco, arriveranno agli ordini dei tecnici ruentini dopo la lunga estate che le vedrà impegnate con il Setterosa di Fabio Conti, che le ha convocate al collegiale in preparazione dell’Europeo di Barcellona.

Foto 2 di 2



Entrambe hanno esperienza nelle nazionali giovanili e sono rispettivamente un centroboa la Cocchiere ed un difensore Viacava. “Immediatamente dopo il terzo posto alla Final Six avevamo promesso di metterci subito al lavoro per costruire una squadra importante in vista della stagione 2018/2019 – sottolinea Enrico Antonucci, presidente del Rapallo – Agnese Cocchiere e Giulia Viacava entrano perfettamente nella filosofia della nostra società: valorizzare le giovani, che nel caso specifico sono anche giocatrici di qualità ed esperienza. Sono felice del loro arrivo e del lavoro che stiamo portando avanti per rendere la Rapallo Pallanuoto una realtà sempre più di spicco nel panorama della pallanuoto nazionale e internazionale