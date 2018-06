Rapallo Pallanuoto, gran colpo: arriva Giulia Emmolo

Rapallo. Mercato scoppiettante in casa Rapallo. Con il presidente Enrico Antonucci che, dopo Agnese d’Amico, Agnese Cocchiere, Giulia Viacava e Jessica Zimmerman, cala l’asso che rende il Rapallo una delle squadre più competitive in vista della stagione 2017/2018. Lo fa annunciando l’arrivo in gialloblù di Giulia Emmolo, classe 1991, attaccante, mancina, argento olimpico a Rio 2016, bronzo ai Mondiali di Kazan nel 2015, uno dei punti fermi del Setterosa di Fabio Conti e, in precedenza, delle Nazionali giovanili.

Cresciuta pallanuotisticamente nella Rari Nantes Imperia, squadra della sua città natale, con la società giallorossa Giulia ha conquistato lo scudetto di A1 femminile nella stagione 2013/2014; poi, la scelta di fare esperienza all’estero, destinazione Grecia, nelle fila dell’Olympiacos. Da allora sono trascorsi tre anni. Un capitolo importante della carriera di Giulia Emmolo, che ora si chiude per iniziare una nuova storia: quello a tinte gialloblù.

“In Grecia mi sono sentita da subito come a casa, dentro e fuori dall’acqua; dopo tre anni, però, ho capito che si era chiuso un cerchio e ho scelto di tornare in Italia per aprirne un altro – racconta Giulia dal Centro federale di Ostia, dove è in corso la preparazione del Setterosa in vista degli Europei -. Ho deciso di sposare il progetto della Rapallo Pallanuoto perché ho subito sentito un entusiasmo speciale: c’è voglia di crescere, di stupire e anche di stupirsi, perché tra compagne di squadra ci si aiuta e si punta a costruire qualcosa di bello assieme. Sono contentissima di questa scelta, che tra l’altro mi permette di essere più vicina a casa, a Imperia. E non vedo l’ora di iniziare“.

Il bagaglio di qualità ed esperienza che Giulia Emmolo porterà a Rapallo è notevole. Lei è pronta a condividerlo con le nuove compagne di squadra, soprattutto le più giovani. “L’età media è bassissima, praticamente le veterane siamo io e Carolina Marcialis, che è nata nel 1991 come me – osserva Giulia -. Sono felice e onorata di mettermi a disposizione, di lavorare a testa bassa: perché il lavoro paga, l’ho provato sulla mia pelle sia nei club, sia in Nazionale. Per tante giocatrici del Rapallo, sarà l’esordio nelle coppe europee: spero che la vivano nel migliore dei modi, la sfruttino per fare esperienza, e io sarò lì assieme a loro, a dare come meglio posso il mio contributo”.

Grande entusiasmo nelle parole del presidente Enrico Antonucci. “L’obiettivo era far crescere e potenziare la squadra in termini di qualità ed esperienza – commenta -. Giulia Emmolo, giocatrice di fama e livello internazionale, rispecchia appieno queste qualità. La squadra si è arricchita di elementi di grande importanza per rendere ancora più competitiva una rosa che già ha dimostrato di saper fare bene. Emmolo è un valore aggiunto e le rivolgo un caloroso benvenuto a nome mio e della Rapallo Pallanuoto”.