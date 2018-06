Rapallo, all’Excelsior il convegno dei giovani di Confindustria, sfilata di governatori ma poco “governo” tra gli ospiti

Genova. Tutto pronto a Rapallo per il 48esimo convegno nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria in programma venerdì 8 e sabato 9 giugno all’Excelsior Palace Hotel. Confermata la presenza della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, a cui sarà riservato l’intervento di sabato alle 12e30 prima della conclusione da parte del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.

Tra gli invitati e possibili presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, i governatori Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) e Giovanni Toti (Liguria), ma ancora nessun ministro confermato: un po’ il governo che si è formato all’ultimo minuto, un po’ la campagna elettorale per le elezioni comunali in corso, difficilmente si vedranno nomi come quelli di Salvini o Di Maio. Ma qualche sorpresa potrebbe esserci.

L’edizione 2018 dal titolo “Ora. Sfida all’insostenibile” affronterà il tema della sostenibilità.

Grande attesa anche per la prima edizione della corsa di beneficenza organizzata da Afex, nuovo partner del convegno grazie anche al recente sodalizio con il main sponsor Aon, che il 9 giugno chiuderà l’evento. I proventi della Afex Run saranno devoluti alla Gils per la lotta alla Sclerodermia e alla Onlus “Il Biancospino” che si occupa di sostegno a persone e famiglie in difficoltà.