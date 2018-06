Quinto, l’intervento dei carabinieri ferma furto in supermercato. Recuperati 20 euro di refurtiva

Genova. Un equipaggio dei carabinieri di Genova ha denunciato a piede libero per “furto aggravato” un uomo già noto alle forze dell’ordine.

Il 51 enne, marocchino e irregolare sul territorio nazionale aveva asportato dall’interno del supermercato situato in via De Gasperi alcune confezioni da caffè e vari prodotto per l’igiene persone.

La refurtiva, per un valore di 20 euro, è stata recuperata e restituita ai titolari del market.