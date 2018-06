“Tutto quello che avreste voluto sapere sulla differenziata ma non avete mai osato chiedere”

Genova. Si inizierà con la distribuzione dei mastelli per la raccolta dell’umido e delle relative spiegazioni per utilizzarli al meglio, ma nei prossimi mesi saranno messe in atto altre campagne per promuovere il più possibile, tra la cittadinanza genovese, la raccolta differenziata dei rifiuti. Nasce con questo obbiettivo il nuovo info point creato all’interno degli uffici dell’anagrafe di corso Torino dal Comune di Genova in collaborazione con l’istituto ligure del consumo e le otto associazioni di consumatori riconosciute dalla Regione Liguria.

Saranno i volontari delle associazioni (Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Sportello del consumatore) a intercettare i cittadini che si recano agli sportelli del Comune e ha presentare loro i vantaggi della differenziata, da quelli ecologici a quelli economici. “I genovesi, ad esempio, potranno avere qui anche informazioni su come ottenere detrazioni fiscali – spiega l’assessore comunale all’Ambiente Matteo Campora – e il fatto di avere un contatto umano, trasparente e credibile, sarà un valore aggiunto rispetto alle campagne di comunicazione standard”.

L’”info point ambiente” sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12e30. “Daremo informazioni – sottolinea Alberto Martorelli, vicepresidente della Lega Consumatori Liguria – ma raccoglieremo anche segnalazioni relative a problematiche per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti, in modo da girarle agli uffici comunali competenti”.