Quattro vogatori liguri alla Coupe de la Jeunesse di Cork

Genova. Al termine delle selezioni disputate alla Schiranna di Varese, sono ben quattro i vogatori liguri qualificati per la prossima Coupe de la Jeunesse, regata internazionale Junior giunta alla 34ª edizione in programma a Cork, in Irlanda, sabato 28 e domenica 29 luglio.

Soddisfazione massima per lo Speranza Pra’ dopo la vittoria del doppio composto da Alessio Bozzano e Edoardo Rocchi, già protagonisti con l’argento ai campionati italiani, con il tempo di 6’42”40.

Nel 4 di coppia femminile vogherà anche Benedetta Gaione del Rowing Club Genovese dopo aver coperto, insieme alle compagne di LNI Barletta e Tremezzina (Anita Gnassi, Matilde Rainis e Carolina Vanini), il proprio duemila metri in 6’53″90.

Grande prestazione per Alice Ramella (Canottieri Santo Stefano al Mare), leader del singolo femminile con il tempo di 8’14”70.