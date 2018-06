Quarto, manifesti abusivi “nostalgici” ricoperti da locandine di “Fascisti su marte”

Genova. Comparsi nei giorni scorsi in città, i manifesti “autarchici” sono stati ricoperti da diverse immagini tratte dal film “Fascisti su Marte”, girato da Corrado Guzzanti.

E’ successo a Quarto dove sono stati affissi alcuni manifesti a firma del gruppo di estrema destra “Azione Frontale”: “Valorizzate il lavoro italiano, la tecnica italiana, il capitale italiano”. La grafica è quella del “ventennio”, e non lascia spazio ad incertezze sulla collocazione politica.

Per questo motivo sono tanti i cittadini che in queste ore hanno chiamato l’ufficio affissioni del Comune di Genova per chiedere spiegazioni in merito. E’ quindi emerso che “nessun sapeva nulla” e che quindi, si possono considerare affissioni abusive. Nelle prossime ore, quindi, dovrebbero essere rimosse, e i costi addebitati ai firmatari.

Ma non tutti sono stati ad aspettare: nelle ore scorse alcuni manifesti sono stati “oscurati” con immagini e locandine tratte dal film del 2006.