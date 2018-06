Pulizie nella sede di Ericsson, continuano i ritardi nei pagamenti

Genova. Nuovo sciopero delle lavoratrici dell’appalto delle pulizie di Ericsson, nel nuovo Polo tecnologico degli Erzelli, a distanza di un mese dall’ultima estensione dal lavoro.

Ancora una volta lo stipendio è in ritardo, lo segnala la Filcams Cgil di Genova: “Da quando a febbraio 2018 è subentrata la ditta Alpha Service Srls, in subappalto dal consorzio Unilabor, gli stipendi arrivano con notevole ritardo creando consistenti problemi economici al personale operante in un settore già economicamente precario e debole”, si legge nella nota.

Per la Filcams è “inaccettabile che dopo lo sciopero dello scorso mese, si ripresenti oggi la stessa situazione”. La richiesta è di un immediato intervento di Ericsson nei confronti del gestore del servizio visto che, come committenza, ha specifici doveri di presa in carico delle spettanze dovute.