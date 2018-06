Pulizie all’hotel Bristol, l’azienda sospende i provvedimenti disciplinari per le addette e lo sciopero si ferma

Genova. Primo passo avanti nei confronti delle lavoratrici delle pulizie del Bristol da parte della società Stay Over e quindi primo progresso nella trattativa dopo la protesta e lo sciopero iniziato il 7 giugno scorso dalle addette dell’elegante albergo di via XX Settembre.

Oggi sono stati sospesi i provvedimenti disciplinari per le lavoratrici in appalto alla Stay Over ed è stato fissato per martedì 19 giugno l’incontro tra impresa e sindacati al quale, presumibilmente, sarà presente anche Hotel Bristol.

“Questo è il risultato della nostra caparbia – commenta Eugenio Ianquinandi, funzionario Uiltucs – Abbiamo tenuto duro e siamo riusciti a portare l’azienda al tavolo delle trattative”.

Al momento è stato sospeso lo sciopero. Questa mattina le lavoratrici, insieme alla delegazione sindacale, sono state ricevute dalla signora Prefetto di Genova, alla quale è stata illustrata la situazione.