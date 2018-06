Tutto pronto per il corteo del 30 giugno: sfilerà dalla Stazione Marittima a De Ferrari

Genova. Sono attesi tra i mille e i tremila manifestanti al corteo antifascista che sfilerà domani dalla Stazione marittima a piazza De Ferrari dove sul palco sono previsti interventi da parte di delegati sindacali e immigrati, mentre il comizio finale sarà affidato al presidente emerito dell’Anpi Carlo Smuraglia. Il corteo è stato indetto congiuntamente dalla Camera del Lavoro, Anpi, Arci, assemblea antifascista e altre associazioni e sarà aperto dallo striscione Genova antifascista.

La partenza del corteo è fissata intorno alle 17.30. L’accordo tra Cgil, Anpi e assemblea antifascista prevede il divieto alle bandiere di partito, ma potranno essere sventolate quelle delle associazioni a partire proprio da quelle di Cgil e Anpi. Il corteo avrà un suo servizio d’ordine interno gestito in testa dall’assemblea (formata da centri sociali e partiti di sinistra) e in parte dalla Cgil e dalla Fiom. Alla manifestazione parteciperanno anche eletti e militanti del Pd ma senza bandiere. Un centinaio gli uomini tra poliziotti e carabinieri che saranno impiegati domani sui due turni per vegliare su un percorso che di per sé non presenta criticità.

Il servizio è stato definito questo pomeriggio in una riunione operativa che si è tenuta in Questura. Il corteo transiterà ben lontano dalle sedi di estrema destra e al momento non ci sono segnali che facciamo pensare a deviazioni o blitz, anche se non è escluso che arrivi una piccola quota di manifestanti da fuori regione. Questa mattina la Cgil ha ricordato in una nota in cui invita i genovesi a partecipare alla manifestazione come “la giornata di domani non sarà finalizzata solo al ricordo ed alla celebrazione”.

Per la Camera del lavoro “i recenti fatti avvenuti nella nostra città, la presenza ufficiale di rappresentanti del Comune di Genova alla commemorazione dei morti di Salò, la mancata presa di distanza del Sindaco, l’apertura di sedi di chiara ispirazione fascista, danno un chiaro segnale di un tentativo in atto di sdoganare persone e fatti già sconfitti dalla storia. La stessa situazione nazionale, con una politica che incita all’odio, va in una direzione completamente opposta ai valori espressi il 30 giugno 1960. La manifestazione del prossimo 30 giugno ha l’intento di dimostrare che Genova è e resta una città antifascista; questo sentimento è il punto unificante della giornata”.