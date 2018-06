Il “prof – giornalista” che insulta gli africani su Facebook deferito alla commissione disciplinare dell’ordine professionale

Genova. Professore alle superiori e giornalista pubblicista, entrambi lavori basati su alcune semplici, basilari, non trascurabili regole deontologiche. Ma Marcello Di Meglio, docente e collaboratore, come lui stesso si definisce, del sito web Liguria Notizie, è finito nella bufera per avere postato, sulla propria pagina Facebook personale, un post in cui insultava pesantemente (“scimmie di m..”) alcuni venditori ambulanti accusati di avere aggredito una pattuglia di carabinieri.

Non sappiamo se l’istituto Gastaldi Abba abbia intenzione di prendere provvedimenti nei confronti del prof. Lo ha fatto, intanto, l’ordine dei Giornalisti della Liguria. Marcello Di Meglio è stato deferito alla commissione disciplinare per la valutazione dell’episodio e le conseguenti decisioni.

Questo il post pubblicato dall’ordine



Marcello Di Meglio è sotto attacco non solo per le frasi pubblicate su Facebook (rimosse) ma anche per le dichiarazioni rilasciate al programma radio La Zanzara in cui definisce la giornalista del quotidiano Repubblica Genova Valentina Evelli, colei che per prima ha scritto della vicenda, una “burattina”. Di Meglio ha affermato di essere stato messo in onda, in diretta, a tradimento dalla redazione del programma di Cruciani.