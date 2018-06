Pro Recco: l’addio e il ringraziamento a Goran Volarevic

Recco. Dal prossimo anno non vedremo più Goran Volarevic difendere i pali biancocelesti: nelle due stagioni con la calottina della Pro Recco ha conquistato due scudetti e altrettante Coppe Italia (nella prima vinta a Brescia furono decisive le sue parate).

Il presidente Maurizio Felugo desidera ringraziare Goran per il contributo fornito in questi due anni, sia in acqua sia nello spogliatoio.

Il portierone nato a Pola si è sempre fatto trovare pronto ed è stato una figura positiva per il gruppo e per i ragazzi del settore giovanile che spesso allenava dall’alto della sua esperienza e competenza con sincera dedizione.