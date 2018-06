Pro Recco, Felugo entusiasta: “Rudic è stata la nostra prima scelta”

Recco. La Pro Recco ha scelto l’allenatore per la stagione 2017/18. “Appena abbiamo deciso di cambiare guida tecnica, Ratko Rudic è stato l’unico nome preso in considerazione: un maestro, un vincente, più semplicemente la pallanuoto in carne ed ossa – dichiara il presidente Maurizio Felugo -. Ha cambiato la storia della pallanuoto e sono convinto rappresenti una garanzia per il futuro della Pro Recco che vuole continuare a vincere e migliorare”.

“Il suo arrivo è uno straordinario passo in avanti – prosegue -, non solo per la nostra società ma per tutto il movimento italiano. Se il nostro sport vuole crescere ha bisogno di personaggi della bravura e del carisma di Rudic. Un grande benvenuto Ratko!”.