Premiazione della nona Elah Coppa del Porto firmata Basket Pegli

Genova. Mercoledì 6 giugno, a Pegli in piazza Rapisardi a partire dalle ore 10, si svolgerà la cerimonia di premiazione della 9ª edizione dell’Elah Coppa del Porto, a cura del Basket Pegli in collaborazione con Elah e Porto Petroli.

Oltre 1.200 gli studenti coinvolti, appartenenti alle scuole Villa Rosa, Ada Negri, Pascoli, Pallavicini ed Emanuelli di Pegli, Montanella e Thouar di Pra’, Pezzani di Sestri, Alfieri di Multedo e Mele.

L’evento, disputato nell’intero mese di maggio al PalaSharkers di via Cialli con ben 54 partite, rappresenta la conclusione dei progetti scolastici del Basket Pegli. Un anno di presenza negli istituti scolastici, con oltre 200 ore di lezione.

Tra le classi prime elementari l’affermazione della sezione A della Thouar sulla C della Pascoli e sulla A della Pascoli. Tra le classi seconde festa grande per la C della Ada Negri, capace di imporsi su Alfieri e Pezzani. Capitolo terze: vince la B della Thouar sulla C della Pascoli e la A della Thouar. Tra le classi quarte è ancora la B della Thouar a sorridere, sul podio assieme all’Alfieri e alla A della Villa Rosa. È la scuola Pezzani, leader tra le quinte, ad alzare la Elah Coppa del Porto: seguono la B della Thouar e la A della Montanella. I vincitori dell’Elah Coppa del Porto sfileranno assieme alle loro maestre.

Ospite d’onore, chiamato dalla società della presidente Antonella Traversa per premiare i giovani cestisti, sarà Mirza Alibegovic, guardia del Derthona Basket in LegaDue con trascorsi anche a Udine, Bologna, Pesaro, Pistoia, Brindisi, Mantova, Brescia, Messina e Torino. “Crediamo fortemente nel valore di questa manifestazione perché consente agli studenti delle scuole primarie di entrare facilmente a contatto con gli aspetti ludici del basket – spiega la presidente Traversa -. È il modo migliore, a nostro avviso, per fare in modo che si appassionino gradualmente ed è mio desiderio ringraziare, oltre a Elah e Porto Petroli per la vicinanza e la condivisione di valori, anche tutto lo staff di allenatori che durante tutto l’anno seguono in maniera attenta lo sviluppo del nostro progetto scolastico”. Alla premiazione interverranno il consigliere delegato allo sport Stefano Anzalone e il presidente Fip Liguria Alberto Bennati.

Mezzo secolo di vita festeggiato nel 2017, il Basket Pegli può contare su oltre 250 iscritti e su un settore femminile tra le più importanti realtà italiane. Nel 2018 ha qualificato due squadre alla fase nazionale Join the Game, raggiungendo un fantastico terzo posto con la squadra Under 14 femminile, ed è l’una società tra Liguria, Piemonte e Lombardia a vantar quattro atlete Under 15 di interesse federale. Nel 2017/2018 il Basket Pegli ha partecipato a ben 13 campionati di basket e a tutte le fasce di età del minibasket.