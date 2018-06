Premiati gli studenti del Majorana Giorgi, hanno costruito una passerella per i compagni disabili

Genova. Hanno progettato e realizzato, con il supporto dei docenti, una rampa di accesso che consentirà l’ingresso nella loro scuola anche alle persone con disabilità: sono gli studenti della classe 2bt dell’istituto tecnico Majorana Giorgio di Genova, vincitrice del concorso nazionale “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, promosso da MIUR – Senato della Repubblica e Camera dei Deputati.

La classe è già stata premiata a Roma il 2 giugno, nell’Aula di Montecitorio, dai Presidenti di Camera e Senato. Lunedì 18 Giugno, alle ore 17, presso la Biblioteca Berio, riceverà un riconoscimento anche da Arianna Viscogliosi, assessore al Personale e Pari Opportunità del Comune di Genova.

«I ragazzi del Majorana Giorgi – dichiara l’assessore Arianna Viscogliosi – hanno di fatto applicato il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che recita: “Tutti gli uomini nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. Per questo motivo meritano di essere premiati. Questi giovani hanno capito che la diversità unisce ed arricchisce la collettività, e che il principio di uguaglianza tutela i diversi e combatte le differenze».