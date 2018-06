Praese molto attiva sul mercato: presi otto giocatori

Genova. La Praese, dopo aver presentato il neo allenatore (Fabio Carletti, coadiuvato da Marco Repetto), ufficializza, attraverso il direttore sportivo Maurizio Gobbo, l’arrivo di ben otto giocatori, che vanno dare sostanza ad un organico fisiologicamente rinnovato, dopo l’amara retrocessione dello scorso campionato.

“Abbiamo raggiunto l’accordo con i seguenti giocatori – dichiara, ai microfoni di Ge24, Maurizio Gobbo – che sono gli attaccanti Davide Rossi (classe ’91, ex Sampierdarenese) e Nicola Morando (classe ’91, dal Serra Riccò); i centrocampisti Tommaso Spallarossa (classe ’94, dal Sant’Olcese), Maurizio Morando (classe ’97, dalla Sampierdarenese), James Fiori (classe ’90, dall’ Audace Campomorone) e Pietro Moscamora (classe ’91, prelevato dalla Ronchese); i difensori Simone Cinardo (classe ’92 ex Ronchese e Busalla) ed Andrea Ferrando (classe ’92, ex Serra Riccò)”.

“Siamo molto contenti, si tratta di elementi validi sotto il profilo caratteriale e sportivo, – conclude Gobbo – non avranno certo problemi ad integrarsi con i tanti giovani, presenti all’interno della rosa”.