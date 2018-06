Pra’, deflusso di tifosi tragico, bambina investita da moto in codice rosso al Gaslini

Genova. La serata di festa per la regate delle Repubbliche Marinare si chiude con un incidente: una bambina è stata investita da una moto e trasportata in codice rosso al Gaslini di Genova.

Ancora da chiarire le dinamiche: molto probabilmente durante il deflusso dei tanti tifosi e curiosi dal campo di gara la distrazione. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che hanno preso i rilievi per capire la responsabilità dell’avvenuto.

La bimba comunque non sarebbe in pericolo di vita. Ferito anche il centauro, trasportato anch’egli al pronto soccorso in codice giallo.