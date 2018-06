Post elezioni, Toti: “Bisogna tenere conto del successo delle liste civiche”

Genova. “C’è da riorganizzare tutta una parte politica, lo dico da tempo, non solamente in Liguria, non specificamente in Liguria, non prioritariamente in Liguria. C’è bisogno di capire cosa è oggi il

centrodestra visto che gli elettori gli attribuiscono tanto successo, c’è da ragionare ovviamente sul successo delle liste civiche che sono il primo partito alle amministrative, spesso superiori alla Lega in alcune zone. Segno che c’è una volontà di impegno e di civismo ma che c’è anche un distacco dai partiti tradizionali”.

Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti rispondendo ai giornalisti a margine della presentazione della campagna promozionale turistica della regione per l’estate 2018. “Penso che la riflessione non possa e non debba riguardare solo Forza Italia né che possa essere una riflessione o revanscista o passatista. C’è un tema strutturale e di contenuti che va affrontato in modo serio e non può riguardare solo Forza Italia ma necessariamente le liste civiche della regione, quello che era Area popolare e Alternativa Popolare, che in alcune zone è stata declinata con i colori civici di Liguria e Spezia Popolare. E’ un grande mondo, è variegato, credo che sia in ottima salute. Basta vedere i numeri di Genova della lista del sindaco che abbiamo ispirato, con numeri che equivalgono a quelli della Lega” ha aggiunto Toti.

“Sono pronto a qualsiasi dibattito dentro Forza Italia e lavoreremo come sempre per mettere in filiera le esperienze civiche di questa regione. Lo faremo entro breve qui a Genova – conclude il presidente della Regione Liguria – prima di mandare tutti alle meritate ferie per due settimane”.