Genova. Trenette, gnocchi, lasagne, testaroli, troffie: provate voi a decidere che cosa si sposi meglio con la salsa genovese per eccellenza: il pesto! Per farlo (sempre che sia possibile arrivare a una soluzione del quesito…) basta precipitarsi, sabato 23 e domenica 24 giugno, a Pontedeciimo dove si svolgerà, presso la polisportiva la Fratellanza in via Isocorte 13, la 14° Sagra del Pesto.

L’apertura degli stand gastronomici è prevista per le 19.30, Domenica in programmaanche il pranzo dalle 12:30.

Protagonisti assoluti i primi: trenette, trofie, gnocchi, lasagne e testaroli al pesto, e ad accompagnare carne alla griglia, cima alla genovese, gelati e dolci.

Garantite alternative senza glutine per accogliere anche i celiaci. Dopo la cena di sabato alle 21 si ballerà il liscio con Mokambo, la cena di domenica sarà accompagnata da Musica Live Audio 80.

In caso di maltempo zona ristorante al coperto. Organizzazione a cura degli scout del CNGEI Sezione di Genova