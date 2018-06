Poliziotti indagato, Corso (Lega): “Inammissibile che possa subire un processo per aver difeso collega”

Genova. “Esprimo solidarietà al poliziotto che ieri è intervenuto in difesa del collega, che stava per cadere vittima di una feroce aggressione”. Lo dichiara Francesca Corso, consigliere comunale della Lega, commentando il fatto avvenuto ieri a Borzoli.

“Il compito delle forze dell’ordine è quello di difendere i cittadini dai criminali: come possono farlo se difendendo se stessi, nel pieno delle loro funzioni, vengono indagati? Credo sia inammissibile che l’agente adesso possa subire un processo per avere salvato la vita di un collega, così come mi sorprende che la comunità latinoamericana voglia organizzare una fiaccolata per chiedere giustizia, difendendo il comportamento di un uomo, che ha cercato di uccidere un poliziotto in servizio” prosegue la consigliera leghista.

“Esprimo quindi il massimo sostegno a tutti gli uomini e le donne in divisa e un augurio di pronta guarigione al poliziotto ferito nell’aggressione».