Poker per la Colombo: suo anche il titolo Under 13 maschile

Genova. La Colombo cala il poker ai Capannoni di Voltri, vince il quarto titolo regionale della stagione, quello dell’Under 13 maschile 6×6: un’annata splendida che premia il progetto della società bianconera, dei suoi allenatori e dei suoi ragazzi che crescono con la mentalità vincente.

Un’altra grande impresa del gruppo 2005. Dopo il quarto posto alle finali nazionali Under 13 in Calabria, i ragazzi allenati da Piero Merello e Lorenzo Bottaro, oggi nel ruolo di primo allenatore con al fianco Fabio Porro, sono riusciti a vincere il titolo 6×6, battendo l’ottima squadra del Volley team Finale al termine di una finale regionale di livello alto.

I bianconeri hanno superato i ragazzi del presidente Stefano Schiappapietra per 2-0 (25-22, 25-19). Non è bastato un super Agapitos, ben supportato dai compagni, al Volley team Finale: la Colombo ha risposto colpo su colpo nel primo set grazie a una prova in difesa e in fase di cambiopalla eccellente da parte di tutto il collettivo. Rani e Simone Porro trascinano la Colombo, spronata da Bottaro, nel finale di primo set per il break decisivo (22-20, poi 24-21, prima del 25-22) finale. Grandi difese di Marenco, ottimi muri per Medicina, mentre Bruzzone si disimpegna bene in regia, molto bene anche Marani che cresce nel corso del set ed è potente in attacco.

Un set serratissimo, con scambi lunghi. Il Finale accusa il colpo ad inizio secondo set. La Colombo continua a giocare su ritmi alti, difendendo tutto (6-1, 14-6, 18-11). Bottaro tiene i suoi sulla corda anche con il vantaggio che diventa ampio. Rani è infermabile, Marani picchia forte, Medicina piazza un altro muro, mentre Simo Porro infila punti preziosissimi alternando potenza e scaltrezza. Bruzzone e Marenco suggeriscono bene e tengono il campo con grande presenza. Il Finale si rivela grande squadra e non molla sino alla fine, ma come nel primo set è un errore su una battuta spinta che si ferma sulla rete a chiudere il match. I bianconeri fanno festa con Bottaro e Porro. E anche Paolino Porro, tornato a casa, approva, impressionato dal gruppo!

Ecco tutto il gruppo della Colombo: Pietro Marani (K), Pietro Marenco, Andrea Rani, Lorenzo Bruzzone, Simone Porro, Filippo Medicina, Riccardo Dovico, Simone Lodi, Samuele Trabona, Riccardo Pierini. Allenatori: Lorenzo Bottaro e Fabio Porro.