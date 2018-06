Pioggia improvvisa e fango sui sentieri: rinviata la Scalata al Diamante

Genova. Era tutto pronto per la partenza di stasera alle 19 per la tradizione scalata del Diamante organizzata dalla podistica del Peralto, che quest’anno arriva alla nona edizione ma la pioggia improvvisa e torrenziale che ha colpito città e alture intorno alle 15.30 ha costretto gli organizzatori a un improvviso rinvio.

“Purtroppo le piogge improvvise hanno reso il percorso fangoso ed allagato – si legge nella pagina della gara – pertanto, anche dovesse smettere di piovere, per motivi di sicurezza è opportuno non percorrerlo nè di corsa nè camminando, per evitare che qualcuno possa farsi male.

La data di rinvio della gara è venerdì 15 giugno, stesso posto stessa ora”.

Appuntamento rinviato quindi a venerdì 15 giugno. Il ritrovo è dalle 17 presso la Sede della Podistica Peralto in Via del Peralto, 4 Genova Righi con partenza alle 19. Il percorso è di circa 5 chilometri con un dislivello di 333 metri misto asfalto e sterrato.