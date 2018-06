Genova. Arrivano i fiori a colorire le aiuole, terminando in questo modo l’intervento di restyling di Piazza Piccapietra, da luglio scorso “sotto i ferri”.

Con qualche mese di ritardo, quindi, la città scopre il nuovo volto di una delle sue piazze più discusse ma anche più centrali. Le aiuole fiorite regalano una nota di colore in un contesto fatto di “ferro e cemento”, dopo la rimozione “dell’aiuolona” centrale.

di 16 Galleria fotografica Piccapietra, fine lavori









Oltre alla piantumazione dei fiori, durante i lavori è stata risistemata la pavimentazione, risolvendo i problemi di infiltrazione che interessavano il park sottostante e sono stati rinnovati gli arredi urbani.

Per terra, come è noto, è comparsa la sagoma di una delle vecchie porte della città, Porta Aurea, conosciuta anche come Porta D’Oria (da qui il toponimo Portoria dell’antico sestriere) demolita non senza polemiche nel 1960 insieme a tutto l’antico borgo per fare spazio al centro dirigenziale. All’epoca fu una delle più grandi operazioni di “demolizione” di centri storici dell’epoca di tutta Europa, insieme a Via Madre di Dio. Lavori che furono contestati e oggi una ferita forse ancora aperta per molti genovesi. Dopo tanti anni quale il bilancio?

(Alcune foto sono tratte dal blog “C’era una volta Genova”, che ringraziamo per la divulgazione)